Великобритания будет отстаивать свободу во всем мире вместе со своими союзниками, объявила новый премьер-министр королевства Лиз Трасс, передает РИА «Новости». По ее словам, Лондон также намерен бороться за демократию.

«Вместе с нашими союзниками мы будем отстаивать свободу и демократию во всем мире, осознавая, что мы не можем иметь безопасность в стране без безопасности в мире», — пояснила Трасс.

5 сентября Лиз Трасс стала новым руководителем правящей Консервативной партии, а 6 сентября официально заняла пост премьера Великобритании.