Интервью # с украинским политтехнологом, экспертом Центра противодействия информационным агрессиям «AM&PM» Александром Курбаном:

— Как вы оцениваете заявление Владимира Зеленского на последней пресс-конференции по поводу позиции Азербайджана?

— В Украине сегодня идёт война. Война страшная, тяжелая. По своим масштабам и беспрецедентности невиданная со времён Второй Мировой. Агрессор — путинская Россия, декларирует принципы и использует методы, которые сродни тем, что использовала фашистская Германия в середине прошлого века. В некоторых моментах российские фашисты – рашисты, ведут себя ещё более бесчеловечнее чем их духовные наставники из третьего рейха. Весь мир уже видел последствия кратковременной российской оккупации Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки под Киевом, концлагерь в селе Ягодное под Черниговым. Другие села и города, в которые пришёл «русский мир». Расстрелы, пытки, демонстративное насилие над женщинами и детьми, мародерство, варварские разрушения. Все это принесли «освободители» на нашу землю.

Эта священная для каждого украинца война за независимость, оголила наши нервы и обострила до предела остроту восприятия всего того, что происходит вокруг. Сейчас мы, образно говоря, делим все на белое и чёрное. На друзей и врагов. На тех, кто за нас и тех, кто по каким-то причинам не поддерживает нас или недостаточно поддерживает нас. Мы остро и эмоционально воспринимаем любые слова и действия в отношении этой войны. По всей видимости, именно этим и обусловлены были слова президента Зеленского в отношении нейтралитета Азербайджана и того, что мы ждём большего.

— Каких дополнительных шагов от мирового сообщества ожидает Украина в отношении России?

— Учитывая тот факт, что РФ не настроена на переговоры и собирается идти до конца, у нас и у всего мирового сообщества остается мало вариантов для дальнейших действий. Нам, украинцам, остаётся только уничтожать российские войска, которые вторглись в Украину. Ликвидировать всех — до последнего российского солдата, до последнего российского танка, до последнего российского самолета. А мировое сообщество, и, прежде всего, наши западные союзники, должны уничтожать экономику РФ до последнего российского рубля, до последнего барреля российской нефти, до последнего кубометра российского газа. Других вариантов у нас просто нет.

Современная путинская Россия — это геополитическая раковая опухоль, которая пытается навязать миру правила игры, идущие вразрез со всеми нормами и законами развития современной цивилизации. Если после этой войны, после нашей победы и, в результате нашей совместной с союзниками, победы, РФ продолжит своё существование, это будет катастрофа. Это будет означать, что нам нужно будет ждать новой войны, которая будет отложена на 10-15 лет. Результатом нынешней войны должен стать полный распад Российской Федерации не менее чем на 5-8 независимых государств с изъятием у них всего ядерного арсенала. Иначе все жертвы, которые мы сейчас приносим, будут напрасны. Трансконтинентальная Россия с большими запасами нефти и газа, никогда не откажется от имперских амбиций. Даже самый демократический российский президент – Ходорковский ли это будет, Навальный или ещё кто, никогда добровольно не вернёт нам Крым, Донбасс и не откажется от желания втянуть нас в орбиту своего влияния.

В этой связи, мировое сообщество должно сделать все, чтоб у Кремля не осталось денег на войну, а у РФ не осталось шансов на послевоенное возрождение в статусе трансконтинентальной империи.

— В последнее время нет никакой информации о переговорах Киева и Москвы. Готовы ли стороны к продолжению переговоров?

— Судя по нынешней тональности заявлений руководства РФ, по тому как с каждым разом их претензии уменьшаются, можно понимать, что Путин и его соратники судорожно ищут варианты выхода из войны без собственных имиджевых потерь. Но это уже не возможно.

По инсайдам, исходящим из ближнего круга кремлевских политиков, известно что было проведено моделирование вариантов мирных соглашений с Украиной и их последствий. Все они имеют крайне негативные сценарии лично для Путина и его окружения. В конце их ожидают провалы в рейтингах и потеря власти, следствием которых станут прямой трансфер российских военных преступников, из числа нынешнего высшего руководства РФ, прямиком на скамью подсудимых в Гаагский международный трибунал.

Кремль за последние несколько лет настолько высоко поднял уровень ненависти россиян ко всему, что связано с Украиной, что убедить общество в необходимости мира и компромисса с «фашистской Украиной» и «агрессивным Западом» будет просто не реально. Путина не поймут, ему этого не простят. Особенно на фоне экономического коллапса.

Осознав всю глубину своих стратегических ошибок и тупиковых перспектив, Кремль решил, в некотором смысле, пустить ситуацию на самотёк. Продолжить войну, подбросив в огонь вооруженного противостояния все что у него ещё осталось из военных ресурсов и ждать как карта ляжет, в надежде получить шанс красиво выйти из глухого угла. При этом у него осталось ещё несколько достаточно серьезных козырей, которые он пока ещё не задействовал. Среди этих козырей – ядерное оружие, газовый и нефтяной рычаги экономического давления на Запад.

— Россия стягивает силы на восток Украины, перемещая туда военные действия. Насколько эта ситуация тяжела для украинской армии?

— Уже недели две украинские и международные эксперты говорят о приближающемся большом наступлении российской армии на восточном и юго-восточном направлениях. Идёт постепенное накопление сил и средств ВС РФ. Отступившие из под Киева, Чернигова и Сумм, российские части были выведены на территорию Беларуси, в Курскую, Брянскую и Белгородскую области для перегруппировки. Туда же отвели авиацию и ракетные части. По мере готовности эти подразделения перебрасывают под Харьков и на Донбасс. К примеру, неделю назад, на харьковское направление была передислоцирована 64-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, которая «прославилась» своим бесчеловечным поведением по отношению к гражданскому населению в оккупированных населенных пунктах на севере Украины. Впрочем по данным ГШ ВСУ, она тут уже успела получить в боях серьезные потери и вновь стала небоеспособна.

В настоящий момент трудно четко сказать, начала ли РФ своё генеральное наступление на Донбассе или нет. Тут мнения экспертов расходятся. Сейчас ежедневно, на позиции украинской армии в этих районах осуществляется в среднем около 10 полномасштабных атак. По классической схеме – удары авиации, мощная артиллерийская подготовка, выдвижение бронетехники и живой силы. Ежедневные потери российской армии составляют несколько сотен военнослужащих, два-три десятка танков и бронемашин, один-два самолета и столько же вертолетов.

Характер боевых действий на Донбассе и на юге, сейчас несколько отличается от того, что было в феврале и начале марта на севере. Там были мобильные бои, активное передвижение колонн техники и живой силы. Тут идёт позиционная война. Украинская армия, начиная с 2014 года выстроила на Донбассе глубоко эшелонированную оборону и держит ее достаточно крепко. Темпы продвижения противника тут незначительные. А захват отдельных населенных пунктов в конце концов, как правило заканчивается отступлением.

К примеру в Мариуполе, боевые действия уже носят локальный характер. Заняв оборону в устье реки Кальмиус, на территории металлургического комбината Азовсталь (общая площадь — 11 кв км) и на правом берегу, в районе ж/д вокзала и части морского порта, украинские войска фактически остановили наступление российской армии. Не имея практической возможности ликвидировать окруженную группировку ВСУ, в состав которой входят подразделения полка «Азов», 36-й бригады морской пехоты, 56-й пехотной бригады, полиции, пограничников и территориальной обороны, российское командование перешло к их блокаде. В частности на днях, на встрече с министром обороны РФ Шойгу, президент Путин отдал приказ прекратить в Мариуполе наступательные действия. Публично, для населения РФ, так называемых ДНР и ЛНР было заявлено о полном «освобождении» Мариуполя. И это при том, что реально россияне контролируют только 2/3 города.

— Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины?

— Думаю, что, как минимум, до начала лета. Некоторые эксперты говорят, что все может затянуться до осени или даже до конца года. Но это навряд ли. На столь длительную войну у России нет ресурсов. Сейчас около 81% населения РФ поддерживает так называемую «специальную военную операцию» ВС РФ в Украине. Это даёт основание хозяевам Кремля бросать в топку войну все, что у них есть под рукой. Но это пока западные санкции окончательно не обрушили российскую экономику.

Как только в РФ начнутся голодные бунты, а Москва не сможет контролировать основные финансовые потоки в стране, карточный домик рухнет. Первым этапом этого апокалипсиса станет приближающийся дефолт, дальше начнётся цепная реакция и россиянам уже будет не до войны.

В этом плане у нас большие надежды на национальные округа, там где уровень сепаратистских настроений достаточно высок. Это Северный Кавказ, Поволжье, Тыва, Якутия. Достаточно интересная ситуация формируется в Красноярском крае, Амурской области на Дальнем востоке. Все висит буквально на волоске и может обрушиться в любой момент.

А ещё не стоит сбрасывать со счетов возможность дворцового переворота в результате которого, Путин и его партия войны будут отстранены от власти.

Ну и конечно, необходимо прежде всего исходить из результатов действий украинской армии. Ежедневно нанося жесткие потери противнику, ВСУ неуклонно приближает тот день, когда у россиян идти в атаку уже будет некому. А руководство РФ вынуждено будет сесть за стол переговоров.