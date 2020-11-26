Трампу и его детям предрекли тюрьму

Деятельность Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, существует высокая вероятность тюремного срока для нынешнего президента США, пишет Сандра Уорд в статье для немецкого издания Focus.

«Только президентство спасает Дональда Трампа от тюрьмы или от разорения», – приводятся в статье слова американского историка Тимоти Снайдера, передает РИА «Новости».

При этом в американских СМИ все чаще звучат прогнозы о скором тюремном заключении для троих детей действующего главы государства – Иванки, Дональда и Эрика. Они могут оказаться причастными к финансовым и налоговым нарушениям в Trump Organization, говорится в публикации.

Ранее демократ Джозеф Байден, провозгласивший себя «избранным президентом» США, сообщил, что не будет поддерживать разбирательства в отношении Трампа, когда тот покинет Белый дом.