Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Политик, представляющий Консервативную народную партию Эстонии, объяснил, что выдвинул кандидатуру Трампа в связи с тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн.