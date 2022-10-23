Специальный комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия США 6 января 2021 года, объявил, что направил официальный вызов на слушание экс-президенту Дональду Трампу.

Как сообщает ТАСС, Комитет приказал, чтобы Трамп передал соответствующие документы до 4 ноября, а также появился лично или виртуально на один или более дней слушаний, начиная с 14 ноября.

Пока неясно, выполнит ли Трамп требования повестки, или это действие просто станет политическим маркером, который будет обозначать желание законодателей получить информацию непосредственно от экс-президента.

Трамп является центральной фигурой в событиях штурма Капитолия 6 января прошлого года.

При этом сообщается, что экс-президент может оспорить вызов в суде. Даже если он начнет судебный процесс, который может дойти до высших инстанций, это займет много времени и может пережить само расследование специального комитета.