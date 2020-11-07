Трамп встретил победу Байдена в гольф-клубе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп находился в гольф-клубе во время того, как его коллега Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

«Тем временем Трамп играет в гольф в Вирджинии», — уточняется в подписи к фото, на котором республиканец запечатлен с клюшкой в руках.

7 ноября Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

Ранее Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Выборы еще не закончились, и штаб будет отстаивать свои позиции, подчеркнул республиканец (lenta.ru)