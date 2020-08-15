Трамп временно разрешил Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Пентагону временный отказ от общегосударственного запрета на использование подрядчиками оборонного ведомства продукции компании Huawei и другого телекоммуникационного оборудования китайского производства, сообщает Defense News,

Временное снятие ограничений действует с 13 августа по 30 сентября. За это время те оборонные подрядчики, которые не оправились от последствий, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, должны решить вопросы поставок оборудования, замещающего китайское.

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Временная отсрочка по введению ограничений также касается тех компаний, которые требовали большего времени на поиск замены решений Huawei и других китайских компаний. Издание отмечает, что это может дать подрядчикам американского оборонного ведомства временную передышку.

В августе на конференции China Info 100 топ-менеджер Huawei Ричард Ю заявил, что у корпорации закончились процессоры для производства смартфонов. Производство чипов от тайваньской TSMC остановится 15 сентября, подрядчик Huawei прекратил принимать заказы от китайской компании еще 15 мая (lenta.ru)