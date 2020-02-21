Трамп возмущен победой «Паразитов» на «Оскаре»

Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с тем, что южнокорейская картина «Паразиты» (Gisaengchung, 2019) получила премию «Оскар» в этом году. Об этом он заявил в четверг вечером, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Колорадо. Трансляцию вели американские телеканалы.

«Победителем стал фильм из Южной Кореи. Что за черт? — прокомментировал Трамп. — У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, а им дают награду за лучший фильм. Это хорошо? Не знаю». «Верните «Унесенных ветром», «Сансет бульвар», так много прекрасных фильмов, а победитель — из Южной Кореи, — сказал президент. — Такое раньше было?»

9 февраля лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.(ТАСС)