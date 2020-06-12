Трамп: восстановить порядок в Сиэтле можно, мобилизовав Национальную гвардию США

Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли может восстановить порядок в городе Сиэтл, мобилизовав Национальную гвардию США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили, что считают «автономной зоной» один из центральных районов города. Как видно на кадрах, которые транслируют местные телеканалы, протестующие в последние дни установили на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности вывести стражей порядка из полицейского участка, который находится в данном районе. Демонстранты заняли это здание. Некоторые из протестующих требуют расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Трамп подчеркнул, что считает участников демонстраций анархистами, а также раскритиковал власти города и штата за бездействие. «Если они не могут принять меры, то это сделаем мы», — подчеркнул американский лидер. «Мы не позволим анархистам оккупировать Сиэтл», — добавил он. «Если нам придется вмешаться, мы вмешаемся», — сказал Трамп. «Пусть это сделает губернатор. В его распоряжении отличные бойцы Национальной гвардии. Он может это сделать. Так или иначе этот вопрос будет решен», — добавил американский лидер.

Мэр Сиэтла Дженни Деркан, которая является демократом, ранее заявила, что протесты в городе были по большей части мирными. Она подчеркнула, что Трампу не следует давать оценки действиям местных властей. Губернатор Инсли также является демократом.(ТАСС)