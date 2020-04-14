Трамп вновь пригрозил выходом из ВОЗ и ВТО

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что может вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По его словам, он примет вопрос о финансировании ВОЗ «до конца недели».
«Я недоволен ВОЗ, да и ВТО тоже… Нас обжуливали все, будь то в здравоохранении или в торговле», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
«Я выйду (из организаций), если с нами не будут обращаться честно… Я в игры не играю. Мы выйдем, если надо», — отметил американский лидер.(РИА Новости)
| 2020-04-14T09:12:52+00:00 14 апреля 2020, 12:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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