Трамп вновь пригрозил выходом из ВОЗ и ВТО

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что может вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По его словам, он примет вопрос о финансировании ВОЗ «до конца недели».
«Я недоволен ВОЗ, да и ВТО тоже… Нас обжуливали все, будь то в здравоохранении или в торговле», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
«Я выйду (из организаций), если с нами не будут обращаться честно… Я в игры не играю. Мы выйдем, если надо», — отметил американский лидер.(РИА Новости)