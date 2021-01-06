Трамп уволил федерального прокурора в Джорджии

Прокурор по Северному округу американского штата Джорджия Бьюнг Дж. «Би Джей» Пак внезапно покинул свой пост, передает Газета.Ру со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, отставка Пака произошла после телефонного разговора на минувших выходных, когда президент США Дональд Трамп оказал давление на государственного секретаря Джорджии и республиканца Брэда Раффенспергера с целью «найти» голоса, чтобы отменить результаты выборов в штате, которые пока еще действующий глава Белого дома проиграл демократу Джо Байдену.

Пак, назначенный Трампом в 2017 году главным федеральным прокурором в Северном округе, который включает Атланту и округ Фултон, уволился, сославшись на «непредвиденные обстоятельства».

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

Суд в американском штате Джорджия отклонил очередной иск юристов действующего президента США республиканца Дональда Трампа с требованием пересмотреть итоги всеобщих выборов в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден.