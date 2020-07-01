Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысяч военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих для «сдерживания России».

Как передает РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Министр обороны (Марк Эспер) и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк Милли) вчера проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тысячи военнослужащих из Германии. Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе», — говорится в сообщении Хоффмана.

Отмечается, что в ближайшее время министр и председатель ОКНШ проведут брифинги в профильных комитетах конгресса на эту тему.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши предложил назвать базу Fort Trump («Форт Трамп»).