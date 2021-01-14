Трамп стал первым президентом США, кому импичмент вынесли дважды

Президент США Дональд Трамп является первым главой государства, кому импичмент был объявлен дважды, передает NBC News.

Первый раз импичмент Трампу был вынесен в декабре 2019 года за злоупотребление властью и воспрепятствование Конгрессу. В прошлый раз Сенат оправдал его.

Палата представителей Конгресса также объявляла импичмент экс-президентам Линдону Джонсону в 1968 и Биллу Клинтону в 1998 году. Сенат также оправдал их.

Ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против — 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат. (Газета.Ру)