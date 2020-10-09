Трамп согласился перенести вторые дебаты

Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя штаба Билла Стипена.

«Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю, на 29 октября», — сказано там.

Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.

Трамп обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг. Штаб Байден впоследствии выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.

Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.