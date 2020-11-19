Трамп собрался отказаться от судебных исков по выборам

Команда действующего президента США Дональда Трампа планирует вскоре закрыть свои иски по результатам выборов, когда коллегия выборщиков соберется в декабре. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп спокойно соглашается с тем, что судебные иски в ключевых штатах обречены на провал. Кроме того, команда президента поощряет его планы признать поражение и спланировать жизнь за пределами Белого дома в следующем году.

Члены коллегии выборщиков должны встретиться 14 декабря, чтобы подтвердить победу кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, и эта дата, по мнению инсайдеров Трампа, знаменует конец его президентства.

Ранее 19 ноября сообщалось, что пересчет голосов, отданных избирателями на выборах, будет произведен в двух округах штата Висконсин по требованию штаба американского лидера.

До этого стало известно, что штаб Трампа отказался от большинства требований по иску, который был направлен на оспаривание результатов голосования в штате Пенсильвания. Иск был подан в новой редакции.

3 ноября в США прошли президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США.

Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Он указал, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. (Лента.Ру)