Трамп раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп подверг критике темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в ряде американских штатах.

«Некоторые штаты очень медленно прививают получателей, несмотря на успешное и очень широкомасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!» — написал Трамп у себя в Twitter.

Массовая вакцинация от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech началась в США 14 декабря. Позднее вакцина компании Moderna также была одобрена к использованию.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 20 108 375 случаев коронавируса, скончались 347 577 человек. (Газета.Ру)