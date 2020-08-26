Трамп провел церемонию получения гражданства

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии натурализации новых американских граждан, состоявшейся в Белом доме в рамках национального предвыборного съезда Республиканской партии.

Эту торжественную процедуру приема в гражданство, которая заранее не анонсировалась ни администрацией США, ни Национальным комитетом Республиканской партии, провел и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф. Трамп ранее в тот же день объявил о намерении официально выдвинуть кандидатуру Вулфа на пост главы министерства внутренней безопасности и направить ее на утверждение в Сенат Конгресса США.

Американское гражданство в присутствии Трампа после 22 часов по местному времени получили пять человек: выходцы из Боливии, Ливана, Индии, Судана и Ганы, постоянно проживавшие в последние годы в США. Церемонию транслировали в прямом эфире некоторые новостные телеканалы США. Ее также показывали на официальном интернет-сайте съезда.

Трамп поздравил новоиспеченных граждан США, сказав, что рад приветствовать «новых членов» в «замечательной американской семье». «Для меня честь быть вашим президентом», — сказал Трамп, которого Республиканская партия в понедельник официально утвердила в качестве своего кандидата на нынешних выборах.

Очередные президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Соперником Трампа на них будет являться Джозеф Байден, представляющий Демократическую партию США. (ТАСС)