Трамп против Болтона! Первая поправка против Трампа

Часть американцев, особенно чернокожих, продолжает обвинять третьего президента США Томаса Джефферсона в расизме и рабстве и сносить его памятники. Но первая из десяти поправок к конституции США, автором которых был именно Джефферсон, в очередной раз в Новом Свете спасла свободу слова и выражения, доказав, что даже президенты страны бессильны перед юридической силой этих воистину могучих конституционных поправок; да, на днях Верховный Суд США разрешил опубликовать книгу бывшего помощника президента Джона Болтона, вопреки воле и желанию президента Дональда Трампа.

Все эти дни мировые информационные агентства говорили и писали только об этом. Политические аналитики даже отметили, что уже, в принципе, нет необходимости в издании нашумевшей книги Болтона, потому что она настолько широко прокомментирована СМИ, что почти все узнали о ее содержании.

Мнение журналистов и аналитиков таково, что, в принципе, Болтон мог бы больше «насыпать соли на рану» Трампу перед выборами, но он этого не сделал, наверное, в нем заговорило «республиканское чувство солидарности». По всей видимости, Болтон всего лишь хотел немножко подзаработать в удобный для политических скандалов и шумихи момент – да, многие так комментируют мотивы бывшего помощника президента.

В принципе, нет необходимости представлять Трампа американскому избирателю, тем более европейским и другим союзникам, особенно, членам НАТО и Европейского Союза, даже руководству и персоналу таких организаций, как ООН. Все они знают его, как ярого протекциониста и недальновидного политика, который всерьез размышляет о выходе США из НАТО, собирается «закрыть» ООН и ее дочерние структуры, вполне серьезно считает Финляндию территорией России, т.к. ничего не смыслит в элементарной географии, не говоря уж о внешней политике и геополитике. Он не раз называл, например, Крым законной территорией России, а Украину и Молдову коррумпированными и «никому ненужными странами».

Что касается его внутренней политики и тут все предельно ясно: этот человек хочет построить щит против мигрантов, точнее, уже построил! Абсолютный протекционист во всех вопросах, ярый защитник интересов среднестатистического американского мещанина, в котором уже говорит голос ленивого и эгоистичного янки…

Поэтому, возможно, книга Болтона всего лишь обратила внимание на персону Трампа, который до сих пор противится изданию этой книги, обвиняя автора в раскрытии «особо важных государственных секретов», хотя, по мнению не только Верховного Суда США, но даже американских политологов и журналистов, тут никакого секрета нет…

А как книга Болтона будет влиять на умонастроение американских избирателей, как уже заметили, остается загадкой для многих. Ясно, что все союзники, возможно, кроме Израиля, будут против Трампа, хотя в свое время они все почти единогласно и защитили Хилари Клинтон, но это не помешало стать Дональду президентом. Не исключается, что его переизберут и на этот раз, т.к. президенты часто переизбираются на второй срок без особых проблем.

Но еще раз заметим, что даже сами американцы не торопятся с выводами и поспешными прогнозами. Вдобавок, предвыборная кампания только теперь набирает темпы и еще рано делать какие-то выводы, тем более прогнозы…

Конечно, непрофессиональная деятельность в борьбе с пандемией коронавируса и смерть чернокожего Флойда – эти два фактора в последнее время стали серьезными негативами в адрес Трампа. Тут надо особо отметить, что смерть Флойда и реакция Трампа на эти события высветили его как расиста и не демократа, и стали причиной весьма серьезных обвинений в его адрес.

Кроме того, он почти отменил все крупные соглашения и проекты, которые были реализованы в период правления чернокожего президента Обамы – тут, конечно, в первую очередь следует отметить отмену всеобщего медицинского страхования, которое, в принципе, должно поддерживаться среднестатистическим американским гражданином.

Но все это мы узнаем только во время предстоящих выборов, если конечно, они не будут сорваны очередной и непредвиденной вспышкой коронавируса. Поэтому торопиться не будем. Главным является то, что ни Трампы, ни какие — то другие президенты не смогут одного: изменить конституционное содержание Америки и лишить страну свободы, т.к. в Америке кроме президентов есть Конституция и Суд…