Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею о возможном вступлении Украины в НАТО в настоящее время. Об этом сообщила пресс-служба политика.

«Сама идея о том, что мы можем хотя бы подумать о вступлении Украины в НАТО в такое время совершенно безумна. <..> Последнее, что должна делать страна — идти на риск войны с Россией, вооруженной ядерными оружием, или Китаем, или другими странами», — заявил политик.

По словам Трампа, президент США Джо Байден является крайне коррумпированным и его семья получила «миллионы и миллионы» долларов в виде взяток, в том числе от КНР и Украины.