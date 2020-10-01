Трамп продлил финансирование правительства США

Ранее сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства. Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания Трампом законопроект становится законом.(РИА Новости)