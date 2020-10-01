Трамп продлил финансирование правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
«Президент Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря 2020 года», — написал Дир в Twitter.
Ранее сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства. Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания Трампом законопроект становится законом.(РИА Новости)
| 2020-10-01T09:43:06+04:00 1 октября 2020, 12:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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