Трамп продлил финансирование правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
«Президент Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря 2020 года», — написал Дир в Twitter.
Ранее сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства. Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября. После подписания Трампом законопроект становится законом.(РИА Новости)