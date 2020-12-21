Трамп продлил финансирование правительства США на сутки

Президент США Дональд Трамп подписал принятую в воскресенье обеими палатами Конгресса резолюцию о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки — до 21 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В воскресенье, 20 декабря 2020 года, президент подписал резолюцию, которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября — прим. ТАСС) федеральным структурам до 21 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает в ночь на 21 декабря. Если бы еще одна резолюция не была утверждена, стране грозила бы новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие тогда ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

В связи с тем, что к 1 октября, когда в США начался 2021 финансовый год, законодатели не смогли согласовать полноценный бюджет, к настоящему моменту принималось уже несколько резолюций о продлении финансирования госучреждений. Ранее в воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе США смогли уладить разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти $900 млрд. Данная инициатива дополнит собой пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн. Как сообщало ранее агентство Associated Press, конгрессмены и сенаторы проголосуют по обоим документам в понедельник.