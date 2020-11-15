Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия, пока не начнется сверка подписей.
«Пересчет вручную (голосов. — Прим. ред.), который происходит в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
При этом его твит помечен примечанием: «Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается».(РИА Новости)