Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии

«Пересчет вручную (голосов. — Прим. ред.), который происходит в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!» — написал Трамп на своей странице в