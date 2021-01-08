Трамп признал результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что после утверждения результатов выборов конгрессом намерен сконцентрироваться на мирной передаче власти новой администрации.

Об этом, как пишет ТАСС, глава государства заявил в ходе обращения, опубликованного на его странице в Twitter.

«Мой штаб использовал все законные способы оспорить результаты выборов <…> Поступая так, я боролся, чтобы защитить американскую демократию <…> Сейчас конгресс утвердил результаты, и инаугурация новой администрации состоится 20 января. Я сейчас сфокусируюсь на обеспечении мирной передачи власти», – подчеркнул Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.