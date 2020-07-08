Трамп пригрозил урезать финансирование школ

«Демократы думают, что открытие школ до ноябрьских выборов политически будет плохо для них, но это важно для детей и семей», — написал Трамп. Президент США привел в пример «Германию, Данию, Норвегию и Швецию и много других стран, где школы открылись без всяких проблем».

Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство так и осталось закрытыми до конца учебного года. Будут ли открыты заведения к новому учебному году или будет продолжено дистанционное обучение, пока не известно. Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов. Во вторник Трамп заявил, что будет оказывать давление на губернаторов по вопросу открытия школ.(РИА Новости)