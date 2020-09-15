Трамп пригрозил ответить на нападение Ирана в «тысячу раз масштабнее»

Американский президент Дональд Трамп, комментируя сообщения прессы о том, что Тегеран якобы готовит атаку, направленную против США, заявил, что на любое нападение Ирана ответ Штатов будет «в тысячу раз более масштабным».

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.