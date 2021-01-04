Трамп пообещал представить «истинные» итоги прошедших выборов

«Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры неверны и это можно проверить? Сегодня в моей речи, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры», — написал действующий президент. Он также заявил, что «у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно определенно точно — они никогда не забывают!».