Трамп пообещал представить «истинные» итоги прошедших выборов

Президент Трамп пообещал представить «истинные» итоги прошедших президентских выборов, об этом он написал в Twitter в понедельник.
«Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры неверны и это можно проверить? Сегодня в моей речи, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры», — написал действующий президент. Он также заявил, что «у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно определенно точно — они никогда не забывают!».
Вечером в понедельник Трамп проведет митинг в Джорджии, где 5 января пройдет второй тур выборов в сенат. Формальным поводом для поездки Трампа и участия в «победном митинге в Дэлтоне», как обозначил его Белый дом, является поддержка кандидатов-республиканцев.(РИА Новости)