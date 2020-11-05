Трамп планирует вернуться в Белый дом в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп планирует баллотироваться на выборы в 2024 году, если проиграет в 2020. Об этом сообщил его экс-советник Брайан Ланз в прямом эфире «Би-би-си».

По его словам, если лидер республиканской партии «проиграет в очень тяжелых выборах», то у него будут «все основания снова вести борьбу».

Как пишет The New York Times, Трамп сам в частном порядке говорил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году, хотя к тому времени ему будет уже 78 лет.

Издание также отмечает, что он останется неизменным лидером республиканцев, даже если покинет Белый дом.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займёт президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.