Трамп объявил о выдвижении кандидатуры на пост посла в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Джеймса Стори на должность американского посла в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома.

Сегодня президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть следующее лицо на ключевой пост в своей администрации: Джеймса Стори из штата Южная Каролина на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Боливарианской республике Венесуэла», — сообщается в документе.

Стори в настоящее время является временным поверенным в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии. Ранее он занимал должность временного поверенного в делах США в Венесуэле.

В конце апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США прорабатывают вопрос о возобновлении работы американского посольства в Каракасе после «ухода [Николаса] Мадуро» с поста президента Боливарианской Республики.(ТАСС)