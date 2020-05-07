Трамп объявил о выдвижении кандидатуры на пост посла в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Джеймса Стори на должность американского посла в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома.

Сегодня президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть следующее лицо на ключевой пост в своей администрации: Джеймса Стори из штата Южная Каролина на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Боливарианской республике Венесуэла», — сообщается в документе.

Стори в настоящее время является временным поверенным в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии. Ранее он занимал должность временного поверенного в делах США в Венесуэле.

В конце апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США прорабатывают вопрос о возобновлении работы американского посольства в Каракасе после «ухода [Николаса] Мадуро» с поста президента Боливарианской Республики.(ТАСС)

| 2020-05-07T11:31:26+00:00 7 мая 2020, 13:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss