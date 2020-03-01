Трамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в обсуждении контроля над вооружениями с Россией и Китаем в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

«Они пришли ко мне, и они все хотят обсуждать контроль над вооружениями. В том числе Китай и Россия. Я думаю, что с их стороны очень разумно хотеть этого, и очень разумно с нашей стороны хотеть этого. И мы будем делать это (обсуждать) в Нью-Йорке», — сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос о сообщениях в СМИ о его желании встретиться с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании по этой теме.