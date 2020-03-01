Трамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в обсуждении контроля над вооружениями с Россией и Китаем в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

«Они пришли ко мне, и они все хотят обсуждать контроль над вооружениями. В том числе Китай и Россия. Я думаю, что с их стороны очень разумно хотеть этого, и очень разумно с нашей стороны хотеть этого. И мы будем делать это (обсуждать) в Нью-Йорке», — сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос о сообщениях в СМИ о его желании встретиться с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании по этой теме.

| 2020-03-01T00:36:27+00:00 1 марта 2020, 08:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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