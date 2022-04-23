Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не признавал свою ответственность за беспорядки, произошедшие при штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Как передает с ТАСС, об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

«Нет, это неправда. Я никогда не брал на себя ответственность», — сказал Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти с однопартийцами. По данным издания, Маккарти заявил, что Трамп в беседе с ним частично признал свою ответственность за произошедшее 6 января 2021 года. Как утверждает газета, запись была сделана 11 января 2021 года.

Напомним, что сторонники Трампа 6 января прошлого года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.