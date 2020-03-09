Трамп назвал NYT «дохлой» газетой

Американский лидер Дональд Трамп высказался в адрес газеты The New York Times. Соответствующую публикацию он разместил в своем Twitter.

Он назвал издание «позором журналистики», а также отметил, что газета как была «дохлой», когда он занял пост президента США, так и останется таковой после его ухода.

«Они (издание The New York Times) были дохлой газетой, когда я только пришел в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет», — написал Трамп.

Политик также добавил, что фейковые новости являются врагом для народа. (gazeta.ru)