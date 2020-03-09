Трамп назвал NYT «дохлой» газетой

Американский лидер Дональд Трамп высказался в адрес газеты The New York Times. Соответствующую публикацию он разместил в своем Twitter.

Он назвал издание «позором журналистики», а также отметил, что газета как была «дохлой», когда он занял пост президента США, так и останется таковой после его ухода.

«Они (издание The New York Times) были дохлой газетой, когда я только пришел в политику, они так и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет», — написал Трамп.

Политик также добавил, что фейковые новости являются врагом для народа. (gazeta.ru)

| 2020-03-09T00:47:32+00:00 9 марта 2020, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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