Трамп назвал импичмент охотой на ведьм

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм, что может вызвать «невероятный гнев». Трамп ответил во вторник на вопросы журналистов перед отбытием в штат Техас, видеозапись фрагментов беседы распространили американские телеканалы.

«Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики, — сказал он. — Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев. Это действительно ужасная вещь, которую они (демократы в Конгрессе) делают». (ТАСС)