Трамп назвал главную угрозу президентским выборам в США

Президент США Дональд Трамп считает главной угрозой предстоящим выборам в стране голосование по почте. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

По мнению американского политика и кандидата в президенты, голосование по почте — это угроза серьезнее, чем вероятность иностранного вмешательства в выборы.

«Самой большой угрозой нынешним выборам являются непрошеные бюллетени, рассылаемые миллионами и контролируемые губернаторами», — сказал Трамп.

Стоит отметить, что Трамп и ранее критиковал процедуру голосования по почте. Он уверен, что такие выборы могут быть сфальсифицированы.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября.(Газета.Ru)