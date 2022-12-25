Бывший президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал умственно отсталым демократом американского лидера Джо Байдена и назвал представителей Демократической партии радикальными левыми марксистам. Об этом он написал на странице в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

В своей рождественской речи он также раскритиковал Федеральное бюро расследований США и назвал себя блестящим и любящим Соединенные Штаты.

«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа (Байдена) над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», — написал Трамп.

Политик также поздравил Минюст США. Бывший президент назвал его «министерством несправедливости», а в заключении пожелал «всем любви».