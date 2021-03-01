Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Демократ Джо Байден уже стал худшим президентом в истории США. Такое мнение выразил в воскресенье его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял, насколько. <…> У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц [на посту] из всех президентов в современной истории [США]», — сказал республиканец, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента.

| 2021-03-01T04:02:26+04:00 1 марта 2021, 07:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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