Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Демократ Джо Байден уже стал худшим президентом в истории США. Такое мнение выразил в воскресенье его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял, насколько. <…> У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц [на посту] из всех президентов в современной истории [США]», — сказал республиканец, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента.