Трамп назвал Байдена «фейковым президентом»

Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена «фейковым президентом», а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира.

«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы с миллионами и миллионами… отправленных по почте бюллетеней были выборами как в странах третьего мира. Фейковый президент!» — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Соцсеть уже пометила высказывание президента ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.