Трамп и Путин провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, лидеры стран обменялись мнениями в ходе разговора о принимаемых мерах в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19.

Кроме того, российский глава выразил признательность президенту США в связи с поставкой аппаратов ИВЛ в Россию.

Глава Белого дома также рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7. Кроме этого, президенты обсудили нефтяной рынок, а также влияние сделки ОПЕК+ на его стабилизацию.

В ходе переговоров была отмечена важность диалога в сфере стратегической стабильности, Путин и Трамп условились продолжить контакты на разных уровнях. (gazeta.ru)