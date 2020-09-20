Трамп и Путин похвастались своими ракетами

Россия смогла создать гиперзвуковую ракету, воспользовавшись для ее постройки информацией, похищенной у администрации президента Барака Обамы. Президент Дональд Трамп заявил об этом обращаясь к своим сторонникам, собравшимся на предвыборном митинге в штате Миннесота, сообщает «Голос Америки».

«Вы знаете, что у них есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета – я называю ее супер-пупер, потому что ее скорость в пять раз превышает скорость обычной ракеты… Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы. Россия украла эту информацию… и они построили (ракету)», — заявил Трамп.

Однако, по словам президента, у США теперь есть намного более мощное оружие: «Самое лучшее, самое невероятное, к сожалению, самое смертоносное». Трамп при этом не назвал характеристики и вид этого оружия, сославшись на секретность данной информации.

«Мы хотели бы никогда его не использовать. Но у нас есть величайшее оружие в истории», — заявил президент, по словам которого, это вооружение является «предметом зависти всего мира», включая руководителей Китая и России, которые «знают, что у нас есть вещи, о которых они даже не слышали раньше».

«Теперь все, что я делаю, — это говорю миру, что у нас самое мощное оружие в мире. Я даже не говорю, какое именно. Вы даже не хотите об этом знать… Боже, помоги нам, если нам когда-нибудь придется его использовать. Но у нас есть самое мощное оружие, когда-либо созданное человеком», — подчеркнул Трамп.

Президент России Владимир Путин поспешил ответить Трампу заявив, что впервые в новейшей истории его страна обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.

«Ввпервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня [вооружения], такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», — сказал Путин.