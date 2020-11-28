Трамп: Байден проиграл в крупных городах, победил в коррумпированных штатах

Действующий глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США Джо Байден победил только в коррумпированных штатах. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, демократу не удалось заполучить большинство в крупных американских городах, кроме Детройда, где, как отметил президент, голосов было больше, чем проживающих в городе людей. Также политик уточнил, что Байден победил и в Милоуоки, Филадельфии и Атланте.

Трамп назвал такое распределение голосов неудивительным, поскольку перечисленные города находятся в «самых колеблющихся штатах», славящихся своей «политической коррумпированностью».