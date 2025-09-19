Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в пятницу, 19 сентября, в соцсети Truth Social по итогам разговора с Си.

«Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной и одобрение сделки с TikTok», — написал Трамп.

По его словам, он также договорился с главой Китая, что посетит КНР в начале 2026 года. Си в свою очередь приедет в США, заявил Трамп. Даты будут согласованы позднее. «Благодарен за одобрение сделки с TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС!» — добавил американский лидер.

Между тем, как отметило агентство Reuters, ситуация по TikTok остается открытой.

«Что касается TikTok, Си сказал, что позиция Китая ясна: китайское правительство уважает волю компаний», — констатировало агентство Xinhua. По его данным, Си также приветствует, что переговоры ведутся на основе рыночных правил, чтобы найти решение, соответствующее китайским законам и обеспечивающее баланс интересов.

В Белом дом пока не прокомментировали сообщение агентства Xinhua.