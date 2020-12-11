«Томатные войны»: что стоит за запретом экспорта азербайджанских помидоров в Россию?

«Россельхознадзор» с 10 декабря запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана, из-за, якобы, обнаруженных в этой продукции вредителей.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематическом выявлении в продукции вредителей. Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) 8-го декабря 2020 года подтвердило, что в результате исследований сельскохозяйственные вредители обнаружены в товарах местных производителей томатов.

Как сообщила # представитель Управления санитарного и семенного контроля Россельхознадзора Любовь Трофимова, сотрудники ведомства неоднократно находили в продукции, поступившей из Азербайджана, южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. «Наше ведомство неоднократно требовало от азербайджанской стороны объяснений и там обещали провести тщательное расследование. Нам также заявляли, что такие случаи больше не повторятся. Но, к сожалению, мы продолжали находить в продукции, поступившей из Азербайджана, томатную моль и восточную плодожорку. Поэтому было принято решение о запрете поставок томата и яблок из Азербайджана», — сказала нам сотрудник «Россельхознадзора». Мы также попытались выяснить и позицию Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. «В данный момент проводится расследование, о результатах которого мы обязательно сообщим общественности», — ответили на запрос # представители этого ведомства.

Несмотря на официальную версию запрета, в российских информационных источниках появились утверждения о наказании Азербайджана за то, что впервые с 1918 года на параде в Баку прошагали турецкие солдаты, а парад принял также президент Турции Р.Т.Эрдоган. Профессор американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губад Ибадоглу объяснил запрет России на ввоз в эту страну азербайджанских помидоров и яблок политическим ответом Москвы на демонстрацию на параде в Баку трофейной российской военной техники. В своем статусе в соцсети Facebook ученый сообщил о возможности подрыва экспорта российского вооружения в результате демонстрации разбитой российской техники, оставленной на поле боя или захваченной азербайджанской армией в войне 2020 года.

«То, что мой комментарий о «томатной войне» России против Азербайджана был опубликован такими влиятельными СМИ, как BBC и Agence France-Presse, показывает, что упомянутый вопрос вызвал серьезный международный резонанс. Эмбарго, введенное в отношении Турции из-за сбитого в 2015 году российского самолета, теперь направлено против Азербайджана, но под другим соусом. И хотя раздаются призывы не политизировать инцидент, именно политика играет здесь ключевую роль, поскольку сегодня международная торговля превратилась в ключевой инструмент глобальной политики», — говорит ученый. По его свидетельству, томаты являются важной позицией ненефтяного экспорта для Азербайджана особенно в условиях понижения доходов от нефти, а потому запрет «Россельхознадзора» будет болезненным для страны.

В этой связи политик Вагиф Гаджибейли напомнил в своем FB, как после войны 2008 году с Грузией российское ведомство запретило импорт в РФ вин из Грузии по причине содержания в них токсинов. Он тоже считает запрет на импорт в РФ политически ангажированным.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев, подтвердил в беседе с нами политический подтекст запрета на импорт азербайджанских томатов и яблок.

«Политическая подоплека в этом, безусловно, есть, и она, действительно, связана с запланированным на 10 декабря Парадом Победы, — сказал Перенджиев. — Но дело, всё-таки, не в танках. По крайней мере, они не на первом месте. Упомянутым шагом официальная Москва пытается донести до официального Баку своё недовольство в вопросах выполнения трехстороннего Соглашения со стороны Азербайджана. Активное лоббирование Баку вопроса участия в миротворческой деятельности в районе Нагорного Карабаха турецкой армии, демонстративное ее участие в Параде Победы, как субъекта принадлежности к этой победе — всё это вызывает недовольство со стороны руководства Российской Федерации. Этими скрытыми санкционными действиями Москва пытается вернуть Баку в рамки точного и неуклонного выполнения требований Трехстороннего соглашения по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха».

Российский политолог не исключает, что меры Кремля могут вынудить Азербайджан на частичные уступки:

«Вполне вероятно, что не в полной мере, но частично официальный Баку может пойти на уступки, — продолжил он. — Дело в том, что участие Анкары в вопросах урегулирования конфликта не предусмотрено Трехсторонним соглашением. Москва показывает, что выполнение договорных отношений должно соблюдаться в точности. Ведь именно тогда можно будет дальше вести диалог по поводу возвращению Азербайджанской республике оставшихся территорий бывшей НКАО. Но только если сам официальный Баку строго будет придерживаться подписанных договоренностей. Россия также считает, что за Азербайджаном остается не только финансовый долг (компенсация за сбитый вертолет, — Авт.), но и долг в военно-политической сфере, касающийся гибели наших вертолетчиков в канун выполнения самих Соглашений».

Однако мнения по поводу исключительно политической ангажированности запрета Россельхознадзора сильно разделились. В числе несогласных с такой позицией руководитель российского Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Он сказал #, что меры «Россельхознадзора» обусловлены протекционистской политикой российского правительства и защитой российских производителей сельхозпродукции в зимний период.

«Полагаю, российский запрет связан не только с тем, что обнаружили что-то вредоносное в продуктах, поступивших из Азербайджана, — говорит Колташов. — Это может быть также вызвано тем, что с наступлением зимы российские власти стремятся поддержать собственных производителей, владельцев парников, коль речь зашла о томатах, создав для них лучшие условия на рынке по итогам весьма непростого года. Думаю, запретительные меры связаны также с желанием ограничить возможности для Турции использовать транзит в Россию товаров через Азербайджан, который справедливо считается контрабандой в РФ. В России существует твердое убеждение, что большое количество продуктов с маркировкой «произведено в Азербайджане» на самом деле турецкого происхождения, поскольку Азербайджан в таких объемах не производит. Имеет место пропуск Азербайджаном партий товаров, которые имеют не азербайджанское происхождение — необязательно, кстати, турецкое. В этом смысле российские власти действуют по-своему логично, опять же, в рамках протекционистской политики».

Примечательно, что почти сразу после запрета на ввоз азербайджанской продукции стало известно, что Россия запрещает ввозить также помидоры и перцы, выращенные в Армавирской области Армении. Эта мера вступит в силу с 14 декабря.

«Если говорить об армянских продуктах, это все тот же вполне линейный сезонный протекционизм, который касается защиты внутренних производителей в условиях, когда производятся несезонные продукты, — считает экономист. — Если же пытаться понять это политически, это еще и своего рода форма сигнала для местной оппозиции, что смена власти в стране по-прежнему не произведена, а Пашинян не наказан за свою, так называемую, новую политику в отношении России, т.е. фактически разрыв союзнических отношений, ориентацию на НАТО и волюнтаризм. Этот момент я бы стал учитывать. Стимулировать сейчас армянскую экономику, пойдя на разрыв с принципами, мне кажется, в Москве не готовы. Отчасти это касается Азербайджана, потому и начались этой зимой ограничения на поставки в Россию по томатам и прочим продуктам».

Собеседник не считает, что все это связано с демонстрацией побитой военной техники, произведенной в России:

«Поскольку такую же технику российского производства под видом азербайджанской, а может, на самом деле азербайджанской, представляли армянские власти. Что же поделаешь, если обе страны сражаются с использованием техники российского производства? Это естественно приводит к потерям части этой техники, ее захвату, и едва ли угрожает какими-то тяжелыми последствиями экспорту российских вооружений. Тем более это не стоит рассматривать причиной такого серьезного решения, которое касается торговли пищевыми продуктами зимой».

Отвечая на запрос # о политической подоплеке запрета «Росссельхознадзора» политолог, экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров назвал это «надуманной темой»:

«Считаю, что это надуманная тема, когда связывают весь комплекс российско-азербайджанских отношений с каким-то сугубо частным вопросом. Считаю, что нам не следует эту ситуацию экстраполировать на другие составляющие двусторонних отношений. В то же время необходимо внимательно отнестись к тем претензиям, что были высказаны «Россельхознадзором» в адрес экспортеров томатной продукции и постараться прийти к какому-то знаменателю, который позволит обеспечить ее экспорт в Россию в перспективе. Сейчас ситуация несколько другая. Степень координации азербайджанского руководства, многих его представителей с российскими официальными лицами, на мой взгляд, обстоит все-таки более позитивно и нет нужды прибегать к сокращению экспорта для решения тех или иных вопросов. Есть другие формы взаимодействия – переговоры, консультации, и делать такие выводы не следует», — считает он.

В беседе на эту тему депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев категорически отверг политический контекст в этом решении, заметив, что «самое трудное – поймать кошку в темной комнате, особенно тогда, когда ее там нет». Собеседник посоветовал проникнуться этой мудростью и «не валить с больной головы на здоровую».

«Отношения Азербайджана и России находятся в траектории роста, о чем свидетельствуют последние события. Что же касается Парада Победы в Баку, Россия является членом Минской группы ОБСЕ и должна быть нейтральной. По этой причине первые лица Российского государства не могли присутствовать на параде одной из сторон заключенного при посредничестве РФ трехстороннего мира. Я категорически не согласен с заявлениями о политическом подтексте запрета «Россельхознадзора» и считаю, что такие трактовки имеют целью рассорить Россию и Азербайджан, способствуя активации взаимных антироссийских и антиазербайджанских настроений.

Что же касается подбитой техники, в этой войне Азербайджан применял новейшие технологии, которых не было у Армении, а потому естественно, что мы вывели из строя и захватили большое количество танков и бронетехники противника. С этой точки зрения, следует остерегаться ненужной двусмысленности и отделять зерна от плевел. Мы победили в справедливой войне, имея перевес над противником по всем направлениям – экономическом, военном и морально-патриотическом».

Депутат не исключил также возможных элементов протекционистской политики в принятом решении «Россельхознадзора»: «Учитывая похожий запрет в отношении армянской продукции, частично с этим можно согласиться. Но в любом случае экспорт азербайджанских овощей в Россию – это не сотни миллионов долларов… что же касается турецких овощей, якобы вывозимых под видом азербайджанских, их принадлежность легко выявить путем соответствующего анализа на границе. Это очень легко выявляется. В любом случае, определенные элементы протекционизма могут быть, но не думаю, что это лежит в корне введенного запрета. В то же время производители и госорганы в Азербайджане должны более тщательнее работать, но никакой политики! Наши отношения с Турцией – это наши отношения. Мы уже не один десяток лет говорим на весь мир, что мы одна нация – два государства. И если бы были какие-то проблемы с Россией по этому поводу, наверное, этот вопрос нашел бы соответствующее решение. У нас достаточно тесные, корректные и хорошие отношения на уровне государственных ведомств двух стран и было бы по этому поводу предварительное обсуждение, превентивные меры. А потому не стоит политизировать и возводить все это на такой уровень. Это обычные меры Россельхознадзора, возможно, с элементами протекционизма, но не более. Здесь, однозначно, нет никакой политики».

Таня Самсонова, Рашад Рустамов