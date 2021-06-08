Пандемия коронавируса вновь приковывает внимание к проблемным банковским долгам. Кризис и пандемия привели к рекордному росту финансовой нагрузки на должников и проблема эта характерна не только для нашей страны. Согласно отчетам международных финансовых институтов, общая доля просроченных кредитов растет во многих развитых и развивающихся странах.

После завершения острой фазы пандемии ситуация с долгами по кредитам повисла в воздухе. Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 мая этого года составила 921,5 млн манатов. По данным Центрального банка, это на 0,4% больше по сравнению с показателем на 1 апреля. Проблемные кредиты выросли на 3,2% по сравнению с началом года, а за последний год снизились на 25,2%. На конец апреля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 6,1%. Этот показатель составлял 6,1% на конец прошлого года и 8,1% на конец апреля прошлого года.

Основной причиной сокращения статистики проблемных долгов в минувшем году специалисты называют ликвидацию сразу четырех местных банков- AGBank, AtaBank, Amrahbank и NBCBank. Кроме того, в самый разгар пандемии – апреле минувшего года Центробанк предпринял ряд шагов рекомендательного характера, также повлиявших на фиксацию проблемных кредитов. Регулятор в апреле рекомендовал банкам не фиксировать опоздания по кредитам до конца сентября, избегая тем самым перехода кредитов в категорию проблемных, и не начислять пени за просрочку по выплатам. В конце ЦБА продлил сроки этого моратория до начала текущего года

В комментариях # директор Центра изучения экономических ресурсов Руслан Атакишиев объяснил сокращение проблемных банковских долгов за время пандемии следующими причинами:

«Во-первых, это, конечно же, ликвидация четырех кредитно-финансовых структур, — заметил экономист. – У банков, лицензии коих были отозваны Центробанком весной минувшего года, было немало проблемных долгов, а потому не удивительно, что в результате этого наблюдалось общее снижение статистики кредитов сомнительной возвратности. Другим фактором можно рассматривать антикризисную программу правительства в период пандемии, направленную на поддержку бизнеса во избежание закрытия рабочих мест. Финансовая поддержка предпринимателей в той или иной степени оказала позитивное влияние на спад в сегменте проблемных кредитов».

В свою очередь доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов сказал в беседе с нами, что высокие ставки по займам под 20-30% годовых не просто выводят из зоны кредитования иные направления производственного сектора с невысокой рентабельностью, но становятся серьезным бременем для должников. По его словам, для снижения процентных ставок финансовые организации должны получить доступ к так называемым длинным и дешевым кредитным ресурсам:

«В условиях отсутствия весомой депозитной базы главным источником упомянутых ресурсов должны быть, конечно же, ресурсы Центрального банка. С этой точки зрения, необходимо наращивать денежную эмиссию в стране, смягчать денежно-кредитную политику, но вместе с тем упомянутые меры должны носить целевой характер. Тем более важно постепенно наращивать удельный вес специальных инвестиционных контрактов для финансирования в приоритетном режиме реального сектора национальной экономики».

По общему вердикту экспертов, минувший год был достаточно сложным для банковского сектора. С одной стороны, на протяжении всего года ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 минимизировали экономическую активность, а с другой — объявление чрезвычайного положения на фоне 44-дневной войны не прошло незамеченным для банковской сферы страны. В результате вклад банков в экономику еще более ограничился, а доступ к банковским ресурсам затруднился из-за снижения доходов. По мнению аналитиков, статистика проблемных банковских долгов не отражает реальной ситуации, поскольку банки ее скрывают. Проблемные кредиты были актуальны и раньше, однако с весны прошлого года они пошли в рост из-за пандемии, снижения доходов, ухудшения положения бизнеса. В результате новые токсичные долги наслаиваются на старые, а реальная картина проблемных долговых обязательств заемщиков неизвестна.