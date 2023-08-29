Власти Финляндии собираются изъять крупнейший крытый стадион в Хельсинки Helsinki Halli (бывшая Hartwall Arena), принадлежащий российским миллиардерам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, сообщил Helsingin Sanomat мэр столицы Юхана Вартиайнен.

По его словам, компания попавших под санкции бизнесменов не оплатила последний взнос в 100 тыс. евро за аренду участка, на котором расположена арена. Деньги должны были перечислить в середине июля.

До этого момента городские власти не могли принудительно сменить собственника объекта, так как арендная плата за участок и налог на недвижимость поступали вовремя. Следующий платеж должен быть произведен в середине октября. Если власти его не получат, арену можно будет изъять для последующей продажи.

Вартиайнен выразил надежду, что у площадки появится новый частный владелец, поскольку из-за санкций против ее нынешних хозяев она простаивает с апреля прошлого года — тогда судебные приставы заморозили право владения объектом.

Helsinki Halli вмещает 15,5 тыс. зрителей. Она была построена в 1997 году, земельный участок под ней принадлежит муниципалитету. Ротенберг и Тимченко стали владельцами арены в 2013 году, выкупив ее как домашний стадион финского хоккейного клуба «Йокерит». Формально она принадлежит их компании Arena Events Ltd.

(moscowtimes.ru)