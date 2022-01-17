Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Самата Абиша от должности первого зампредседателя Комитета нацбезопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Самат Абиш занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана с декабря 2015 года. Он является племянником первого президента страны Нурсултана Назарбаева.