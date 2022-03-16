Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сменить форму правления в стране. Об этом он сказал во время обращения к народу на совместном заседании парламента, передает ТАСС.

По его словам, необходимы выверенные шаги по переустройству политической модели развития государства.

«Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — подчеркнул казахстанский лидер.

Политик отметил, что новая система позволит обеспечить оптимальный баланс властных институтов и способствовать устойчивому развитию Казахстана.

Кроме того, Токаев призвал на законодательном уровне запретить президенту быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий. Также он предложил учредить в стране Конституционный суд и запретить близким родственникам главы государства занимать посты во власти и в госкомпаниях.