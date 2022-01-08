Прибытие в Казахстан миротворческих подразделений ОДКБ позволило высвободить часть сил полиции и армии, которые были заняты для охраны жизненно важных объектов, на подавление беспорядков. С таким заявлением на заседании оперативного штаба выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает TACC.

По словам политика, значительное число военных из России и других стран миссии было направлено в Нур-Султан. В свою очередь столичные правоохранители были переброшены в Алма-Аты, который, как объяснил Токаев, наиболее сильно пострадал от мародеров.

Ранее стало известно, что казахским силовикам удалось отбить все захваченные здания государственных органов власти. К ночи 8 января число задержанных за участие в протестных акциях и беспорядках составило больше четырех тысяч (lenta. ru)