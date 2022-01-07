«Никаких переговоров с террористами, мы должны их убить». Об этом в своем Twitter на английском языке написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана отметил, что бандиты и террористы очень хорошо подготовлены, организованы и находятся под командованием спеццентра.

«Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алматы произошло не менее шести волн террористических атак, всего их было 20 тысяч. Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить», — написал К.-Ж.Токаев.