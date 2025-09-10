Президент Казахстана Токаев объявил о намерении провести масштабную политическую реформу — упразднить Сенат и перейти к однопалатному парламенту.

Об этом он заявил в своем ежегодном послании народу.

По словам Токаева, реформа должна стать логическим продолжением изменений в системе власти и усилить роль народа в принятии ключевых решений.

Обсуждение займет около года, а референдум по вопросу перехода к однопалатному парламенту намечен на 2027 г.

Эксперты считают, что упразднение Сената связано не столько с демократизацией, сколько с подготовкой к будущей передаче власти. В нынешней системе спикер Сената — первая фигура в цепочке преемственности. В случае реформы эти полномочия, вероятно, перейдут к главе Мажилиса, усиливая его политический вес. Если изменения будут одобрены на референдуме, стране придется снова провести внеочередные парламентские выборы, как это уже было после референдума 2022 г.