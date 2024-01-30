Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан состоится 11-12 марта.

В ходе визита Токаев примет участие в церемонии открытия Центра развития детского творчества имени Курмангазы в Физули.

Центр будет фокусироваться на таких направлениях подготовки детей, как вокал, игра на музыкальных инструментах, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка.

Кроме того, там будет проходить обучение ремеслам, таким как ковроткачество, гончарное дело и другие. (Минвал.аз)