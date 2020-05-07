Тофик Зульфугаров: «Все слышали о 907-й поправке, но мало кто знает, что была и 504-я»

На минувшей неделе США продлили отказ от реализации 907-й поправки к закону под названием «Акт в поддержку свободы» . Данная поправка, принятая в 1992 году под давлением армянского лобби, запрещает оказание государственной помощи Азербайджану.

Документ о продлении срока отказа от поправки был подписан Стивеном Бигуном — заместителем госсекретаря, сообщает «Туран».

После теракта 11 сентября 2001 года Конгресс США принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Азербайджан, примкнув к антитеррористической коалиции, дал разрешение на использование воздушного пространства своей страны самолетами США для проведения военных операций в Афганистане.

Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета, а администрация Трампа подтвердила свой первый отказ в прошлом году после двухлетней задержки.

Комментируя #, почему и как эта поправка была принята со стороны США в отношении Азербайджана, экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров сказал, что эта поправка никогда не работала.

«Конгресс США – это специфический законодательный орган. Однако он склонен влиять и на внешнюю политику Вашингтона. Хотя, как известно внешняя политика США – это вотчина президента и госдепартамента. Но, принимая во внимание тот факт, что лоббисткая деятельность осуществляется многими странами и диаспорскими организациями как внутри США, так и вне, он может оказывать свое воздействие на мнение конгрессменов и сенаторов», — добавил он.

Зульфугаров также добавил, что данная поправка является результатом долгой информационной блокады и доминирования армянских версий происходящего в регионе.

«Все знают, что в США была принята 907-я поправка, но мало кто слышал, что одновременно была принята и 504-я поправка, в рамках которой Армения попадала под санкции. А квалификация, по которой эта поправка была принята, звучала так: оккупация территорий нового независимого государства. Эта поправка функционировала до 2004 года, а потом была отменена целым рядом других поправок», — подчеркнул аналитик.

Эксперт также добавил, что в практике США можно найти огромное количество законов, поправок, актов, которые часто противоречат друг другу.

«Мы не устанавливаем правила. США – это супердержава, и мы вынуждены были принимать во внимание наличие этой поправки и действовать в рамках нее. Азербайджан на разных этапах активно противодействовал этой поправке. Я помню в 1998 году по инициативе азербайджанских лоббистов, в том числе и нефтяных компаний, состоялось голосование по отмене этой поправки, но там не хватило всего 24 голоса», — сказал он.

Это та реальность, которая существует, и президент США каждый год останавливает действие этой поправки, сказал Зульфугаров.

«Это продолжается еще с 90-х годов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 907-я поправка никогда не работала против Азербайджана и на двусторонние отношения особо не влияла. Эту поправку порой использовал Азербайджан в контексте того, что конгресс США проявляет несбалансированное отношение, далекое от реалий», — отметил эксперт.

По словам Зульфугарова, в ежегодном обзоре внешней политики Госдепа США из года в год применяется формулировка: «Армения оккупировала территории Азербайджана».

«Данный документ Госдепа является классификацией мировых дел и политики США в отношении тех или иных вопросов. Это в определенной степени является инструкцией, которую должны соблюдать и федеральные служащие, и принимать во внимание законодательные органы», — резюмировал он.